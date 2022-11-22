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الثلاثاء، 22-11-2022 02:32 م

ضبط مصنع حفارات مخالفة في منطقة رجم الشامي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام/ مرتبات الأمن الوقائي ومديرية الأحواض المائية ووحدة الرقابة الداخلية والمنسق الأمني وبناء على معلومات توفرت تم ضبط مصنع حفارات مخالفة في منطقة رجم الشامي جنوب عمان بالقرب من المدينة الصناعية وحجز الحفارات والمعدات لدى مديرية المشاغل المركزية وتوقيف (3) أشخاص لاستكمال التحقيق معهم.  

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وبالتفاصيل أوضحت الوزارة/ سلطة المياه أنه متابعة للحملات المتواصلة في جميع مناطق المملكة وبالتعاون مع مفرزة الأمن الوقائي تم ضبط هنجر خراطة في المنطقة المشار اليها يقوم بتصنيع حفارات مخالفة ومعداتها من قبل أشخاص يحملون جنسية عربية وشخص أردني حيث تم التنسيق ومداهمة الموقع وضبط المصنع والعاملين فيه.  


وثمنت الوزارة جهود مرتبات الأمن العام ومرتبات الأمن الوقائي على دعمهم الكبير لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه وحماية ممتلكات قطاع المياه مؤكدة مواصلة حملاتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية والأمنية لرصد وإزالة أي اعتداءات.

 

ودعت المواطنين في جميع المناطق إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد (117116).

 




 

 


 

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