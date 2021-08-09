ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

الوكيل الإخباري -ضبطت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، شخصين احدهما مصنف بالخطير وبحوزتهما اسلحة نارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة في البادية الشمالية.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا معلومات وردت اليهم حول حيازة شخصين من ذوي الاسبقيات في قضايا المخدرات لكميات كبيرة من المواد المخدرة ونيتهما بيعها وترويجها داخل المملكة .



وأضاف الناطق الاعلامي انه من خلال المتابعة وجمع المعلومات جرى التأكد منها وتحديد مكان وجود الشخصين حيث جرت مداهمة موقعين استُخدما لتخزين المواد المخدرة في احدى المناطق الخالية من السكان في البادية الشمالية .



واكد الناطق الاعلامي انه جرى إلقاء القبض على الشخصين بعد ان حاول أحدهما الفرار واستخدم سلاحا ناريا كان بحوزته وتبين انه من المصنفين بالخطرين وبحقه 28 طلباً امنياً، كما ضُبط بحوزتهما 53 الف حبة مخدرة و 56 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وثلاثة أسلحة نارية احدها اتوماتيكي.













