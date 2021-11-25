ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ألقوا القبض على مطلوب اليوم، مشتبه به بالاتجار بالمواد المخدرة، في منطقة البادية الشمالية، بعد مقاومة استخدم فيها المطلوب سلاحاً نارياً.



وبين، أن إدارة مكافحة المخدرات تابعت وعلى مدى الأيام الماضية المطلوب وحُدد مكان وجوده داخل منزله، حيث حاصرته القوة الأمنية، وقام فور مشاهدته لهم ، بإطلاق النار باتجاههم حيث تمكنت القوة من التعامل معه وإلقاء القبض عليه دون وقوع أية إصابات تذكر .



وأضاف أنه ‏وبتفتيش مكان وجوده عثر على ستة أسلحة نارية إضافة إلى كمية من مادة الكريستال المخدرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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