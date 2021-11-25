الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

مشاجرة جماعية في اللويبدة

ورشة عمل حول تطوير وتحديث استراتيجية دائرة المشتريات الحكومية

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

إدارة الأزمات : ندعو لعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة

مديرية شباب مأدبا تختتم دورة الرسم بالفسيفساء

توضيح حكومي بشأن امر الدفاع رقم 35

الحكومة : الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي لا زال تحت السيطرة

طبيب اردني يوجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس بشأن التعليم عن بعد

الخميس، 25-11-2021 09:23 م

ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

شرطة نجدة (1)


 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ألقوا القبض على مطلوب اليوم، مشتبه به بالاتجار بالمواد المخدرة، في منطقة البادية الشمالية، بعد مقاومة استخدم فيها المطلوب سلاحاً نارياً.

وبين، أن إدارة مكافحة المخدرات تابعت وعلى مدى الأيام الماضية المطلوب وحُدد مكان وجوده داخل منزله، حيث حاصرته القوة الأمنية، وقام فور مشاهدته لهم ، بإطلاق النار باتجاههم حيث تمكنت القوة من التعامل معه وإلقاء القبض عليه دون وقوع أية إصابات تذكر .

وأضاف أنه ‏وبتفتيش مكان وجوده عثر على ستة أسلحة نارية إضافة إلى كمية من مادة الكريستال المخدرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

مشاجرة جماعية في اللويبدة

11202124175735939434721

ورشة عمل حول تطوير وتحديث استراتيجية دائرة المشتريات الحكومية

وزارة الصحة 2)

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

8

إدارة الأزمات : ندعو لعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة

w

مديرية شباب مأدبا تختتم دورة الرسم بالفسيفساء

حظر-التجول-0304202005

توضيح حكومي بشأن امر الدفاع رقم 35

أخبار متعلقة
dddd

ضبط تاجري مخدرات في عمان

1

ضبط 9 مروجين للمخدرات في 6 مداهمات - صور

f

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

w

الأمن يتلف كميات من المخدرات

مندوب

مندوباً عن الملك الحواتمة يقلد ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط صف المديرية

اخطر-انواع-المخدرات-بالصور

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر