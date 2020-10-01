ضبط مطلوب بحقه طلبات بملايين الدنانير

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكّنوا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين بمبالغ مالية كبيرة.



واضاف السرطاوي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، أن الشخص المطلوب بحقه ثلاثة طلبات بمبالغ مالية تُقدر بخمسة ملايين ومئة وثلاثة واربعين ألفاً ،وذلك بعد البحث والتحري وجمع المعلومات عنه وتحديد مكان وجوده وسيصار إلى احالته لمصادر طلباته القضائية.

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