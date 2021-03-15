ضبط وإتلاف دجاج مذبوح بشكل مخالف في الرصيفة

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر التفتيش والرقابة الصحية في متصرفية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء اليوم الإثنين حوالي ١.٥ طن من الدواجن المذبوحة بشكل مخالف، وقامت بإتلافها، وضبط الشخص الذي قام بهذا العمل داخل منزله بهدف توزيعها على المطاعم.

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وقال متصرف لواء الرصيفة الدكتور سلطان الماضي، إنه وردت معلومات للمتصرفية بوجود أحد الأشخاص يقوم بذبح وتوزيع كميات كبيرة من الدواجن الحية داخل منزله في مكان غير مرخص وغير مخصص لهذه الغاية وغير مستوف للاشتراطات الصحية، الأمر الذي يعد مخالف وخطير.



وأشار إلى أن كوادر من المتصرفية وبدعم من الأمن العام توجهت للموقع وجرى ضبط المخالفة وإتلاف حوالي ١.٥ طن من الدجاج المذبوح.



بترا



