الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 09:37 ص

ضبط وإتلاف طن من السلع منتهية الصلاحية في معان

مؤسسة


الوكيل الإخباري - ضبطت بلدية معان الكبرى مساء أمس الثلاثاء ومن خلال جولاتها الرقابية على الأسواق، طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث قامت كوادر البلدية بإتلافها، وفقا لرئيس لجنتها خالد الحجاج.

اضافة اعلان


وأضاف الحجاج اليوم الأربعاء، أن كوادر بلدية معان الكبرى تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من سلامة الغذاء وتنفيذ شروط الصحة والسلامة العامة.
ودعا المواطنين إلى التأكد من صلاحية المواد التموينية ومختلف السلع والأغذية عند شرائها، وإبلاغ البلدية عن أية ملاحظات أو شكاوى أو تجاوزات خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية.


وشدد الحجاج على ضرورة التزام التجار والباعة بشروط الصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بالمواد التموينية المعروضة في المحال التجارية، وضرورة أن تكون صالحة للاستهلاك البشري، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع المتجاوزين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

a14fba9e-b54a-41c4-a9d6-f84faa9c96a2

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

3gWaSja77kaHXylyH8GrgqnZo9x5Hl5DeEaybLt9

تحديد مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة

M63A9710 - Copy

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

إربد2

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

أخبار متعلقة
ملابس

القواسمي: تأخر موسم الشتاء أوقف حركة الأسواق

بلدية معان الكبرى -(ارشيفية)

عاملون في بلدية معان يعتصمون للمطالبة بتحسين ظروفهم

سيل

نقيب الالبسة : لا تمديد لفترة الخصومات

Aj2qR7IIDSmbC7qOkAkpYVPNj0NPzcyjgfnkHAxV

استمرار دوام اسواق المؤسسة المدنية يوم الجمعة

1-746565

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع

الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول التنزيلات والعروض