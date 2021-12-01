ضبط وإتلاف طن من السلع منتهية الصلاحية في معان

الوكيل الإخباري - ضبطت بلدية معان الكبرى مساء أمس الثلاثاء ومن خلال جولاتها الرقابية على الأسواق، طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث قامت كوادر البلدية بإتلافها، وفقا لرئيس لجنتها خالد الحجاج.

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وأضاف الحجاج اليوم الأربعاء، أن كوادر بلدية معان الكبرى تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من سلامة الغذاء وتنفيذ شروط الصحة والسلامة العامة.

ودعا المواطنين إلى التأكد من صلاحية المواد التموينية ومختلف السلع والأغذية عند شرائها، وإبلاغ البلدية عن أية ملاحظات أو شكاوى أو تجاوزات خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية.



وشدد الحجاج على ضرورة التزام التجار والباعة بشروط الصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بالمواد التموينية المعروضة في المحال التجارية، وضرورة أن تكون صالحة للاستهلاك البشري، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع المتجاوزين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.