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الثلاثاء، 11-10-2022 01:09 م

ضبط والد طفلة قام بتصويرها بصورة محزنة لحصد مشاهدات على مواقع التواصل

صورة أرشيفية وتستخدم للاغراض التعبيرية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّه جرى يوم أمس الاثنين، رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، إذ بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها ، وأُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه.

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وأشار إلى أن ادارة حماية الأسرة تولت التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلاً.

 




 

 


 

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