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الإثنين، 11-01-2021 09:24 ص

ضبط 10 الاف قطعة من مستحضرات التجميل بمصنع غير مرخص

كلمة_الاردن-ضبط-مستحضرات


الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع الشرطة الملكية للبيئة والسياحة ومديرية شرطة المفرق، كمية من مستحضرات التجميل المخالفة قدرت كميتها بنحو 10 الاف قطعة من اصناف متنوعة في مصنع غير مرخص في محافظة المفرق.

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وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان صحفي، أصدرته المؤسسة اليوم الاثنين، أن المصنع المخالف يعمل على انتاج مستحضرات التجميل في ظروف تصنيعية سيئة دون مراعاة ادنى الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة مما يشكل خطورة على صحة مستخدميها، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين على المصنع ولن يتم التهاون بحق المخالفين.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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