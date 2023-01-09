ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم الرقابة الداخلية في وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الأردن "مياهنا" في محافظة الزرقاء عن ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية بحي الرشيد في لواء الرصيفة.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط الاعتداءات المخالفة والتي تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات الشرب.

وبالتفاصيل فإنه بناءً على معلومات توفرت حول تكرار منازل مقامة على أراضي الدولة بشكل مخالف تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط بأقطار مختلفة قرب مقبرة حي الرشيد مقامة بطريقة مخالفة وتسحب كميات مياه كبيرة.

وأضافت الوزارة أنه تم فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة، مؤكدة أن الحملة مستمرة خلال الأيام القادمة.