ضبط 1098 متسولاً خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر تشرين الثاني الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، و زياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وقدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لـ 5563 أسرة، فيما استفادت 1692 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 4396 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و178 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و17 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 90 طلبا، وجرى استقبال 84 طلبا لصيانة مساكن، وبناء 4 اخرى، وصيانة 7 مساكن لأسر فقيرة، وإجراء 86 دراسة لأسر منتجة.



واستقبلت مديريات الوزارة 143 طلبا لترخيص حضانات، وأغلقت 21 حضانة، وأنذرت 13 أخرى، كما استقبلت الشهر الماضي 78 طلبا لغاية الاحتضان، وأجرت 29 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 39 طفلا.



واستقبلت 12 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 39 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث، 1005 زيارات تتبعية، وتم استقبال طلبين لترخيص دور رعاية ايوائية، وانذار مركز واحد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



واستقبلت مديريات الوزارة 61 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 22 جمعية خيرية، وانذار 3 جمعيات خيرية، فيما تقدمت 41 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و15 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، و314 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و37503 مستفيدين من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



و ضبطت مديرية مكافحة التسول 1098 متسولا، وأجرت 300 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 2761 دينارا، كما أجرت الوزارة 691 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 217 حدثا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وأجرت 656 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 38 جمعية وحل 7 أخرى ، فيما انضمت 7 جمعيات لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 67 نظاما أساسيا معدلا، و32 جمعية للحصول على التمويل الأجنبي.



ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1130 أسرة، واستفادت 804 أسر جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و67 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و11 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

