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الأحد، 03-07-2022 01:02 م

ضبط 11 اعتداءً على المياه في الرمثا وجبل القصور - فيديو

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – إنها وضمن حملتها المتواصلة لاحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة نفذت وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه الاردن – مياهنا وشركة مياه اليرموك والمنسق الأمني لدى الوزارة –سلطة المياه حملة موسعة لضبط الاعتداءات في مناطق الرمثا وجبل القصور أسفرت عن ضبط 11 اعتداء في منازل تمثلت بسحب المياه بطريقة مخالفة من خلال تركيب ماتورات على الخط وفك عدادات المياه والعبث بها والخطوط وكذلك تركيب مضخة هواء لإعادة القراءة في العداد حيث تم أعداد المضبوطات وتحرير المخالفات وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالفين.

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وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري- سلطة المياه ان كوادر الرقابة الداخلية بمشاركة الكوادر الفنية لدى شركات المياه ضبطت 10 اعتداءات في منطقة الرمثا من خلال تركيب مضخات مباشرة على الخط وفك العدادات التي تتسبب بسحب المياه وخفض الضغوطات في الشبكة والتلاعب بقراءة العدادات ايضا وكذلك في منطقة القصور تم ضبط تركيب مضخة هواء لعكس قراءة العداد من خلال قلب العداد.


واهابت الوزارة /سلطة المياه وشركات وادارات المياه انها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات والحد من هدر المياه خاصة الذين يقومون باستخدام البربيش لغسيل الأرصفة والسيارات والممرات وسيتم تحرير مخالفات بحق المخالفين داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والمحافظة على كميات المياه التي تصل للمنازل واستخدامها بالطرق السليمة لضمان وصولها الى المجاورين والمواطنين بعدالة مثمنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الأردني مع حملة الوزارة/سلطة المياه.


وشددت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان مثل هذه الإجراءات تعد تجاوزا للقانون ومخالفة للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك كذلك قيام البعض بهدر المياه مثل شطف ارصفة الشوارع او الممرات الخارجية بواسطة بربيش المياه ويعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبة المنصوص عليها في نظام الشرب وتعليمات مشتركي المياه من خلال تحرير مخالفات وغرامات قد تصل الى فصل خدمة التزويد المائي عن المشترك وتغريمه غرامات مالية.


 




 

 


 

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