ضبط 1102 متسول خلال شهر في المملكة

الوكيل الاخباري- ضبطت مديرية مكافحة التسول، في وزارة التنمية الاجتماعية، 1102 متسول، خلال شهر أيلول في الأردن.

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وأجرت التنمية، 1102 حملة، وضبط 7 مسخرين، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 3739 دينارًا، وأجرت الوزارة 708 دراسات متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 390 حدثًا خلال شهر أيلول الماضي.



كما أجرت 1363 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصاريح العمل.