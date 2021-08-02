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الإثنين، 02-08-2021 12:47 م

ضبط 1137 متسولا في الأردن الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا في تموز الماضي، تضمن الخدمات والإجراءات والزيارات الرقابية والتتبعية التي نفذتها الوزارة بمختلف مديرياتها في الأردن.اضافة اعلان


وأجرت الوزارة 481 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 228 حدثا خلال حزيران الماضي، فيما أجرت مديرية مكافحة التسول 390 حملة، ضبط خلالها 1137متسولا، وأجريت 1784دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 4904 أسرة، فيما استفادت 11510 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 3444 دراسات لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و211 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و17 دراسة لتسوية حقوق الورثة.

وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 84 طلبا، وجرى استقبال 54 طلبًا لصيانة مساكن، وصيانة 6 مساكن لأسر فقيرة، وبناء 5 مساكن لأسر فقيرة، وإجراء 64 دراسة لأسر منتجة.

وأضاف التقرير، أن مديريات الوزارة استقبلت 75 طلبًا لترخيص حضانات، وتم إغلاق 22 حضانة، وإنذار 10، واستقبال 50 دراسة لطلب احتضان، وإجراء 19 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج من دور الرعاية 28 طفلًا.

واستقبلت 15 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 20 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، وبلغ عدد الزيارات التتبعية التي قامت بها أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 701 زيارة.

وأوضح التقرير، أن مديريات الوزارة استقبلت 28 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وتشكيل هيئات إدارية مؤقتة لنحو 49 جمعية خيرية، فيما تقدمت 118 جمعية بطلبات الحصول على دعم، وتقديم 39 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و232 زيارة ميدانية قام بها مديرو التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.

والتقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.

 




 

 


 

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