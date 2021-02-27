ضبط 1203 شخصا خلال الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، انه ومنذ بدء سريان الحظر الشامل ولغاية الساعه السادسة من صباح اليوم السبت، فقد ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في كافة مناطق المملكة 1203 شخصا خرقوا اوامر الدفاع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفق تصريح صحافي وصل "الوكيل الإخباري" .



وتتقدم مديرية الامن العام بالشكر لكافة المواطنين لالتزامهم التام وتعاونهم مع رجال الأمن خلال ساعات الحظر الشامل .

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