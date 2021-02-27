السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إطلاق الكشف التنافسي لملء الشواغر الحكومية - رابط

صرف دفعات مالية الأسبوع الحالي

عبيدات يُطمئن الأردنيين بشأن الحظر الشامل

ضبط 1203 شخصا خلال الحظر الشامل

وفيات السبت 27/2/2021

رسالة أمنية للأردنيين بسبب كورونا

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

أسعار الذهب السبت 27/2/2021

الخدمة المدنية يطلـق الكشف التنافسـي اليوم

الصحة : اجمالي عدد الحالات النشطة بكورونا في المملكة وصل الى 35422 اصابة

السبت، 27-02-2021 10:32 ص

لمخالفتهم أوامر الدفاع

ضبط 1203 شخصا خلال الحظر الشامل

حظر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، انه ومنذ بدء سريان الحظر الشامل ولغاية الساعه السادسة من صباح اليوم السبت، فقد ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في كافة مناطق المملكة 1203 شخصا خرقوا اوامر الدفاع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفق تصريح صحافي وصل "الوكيل الإخباري" .

وتتقدم مديرية الامن العام بالشكر لكافة المواطنين لالتزامهم التام وتعاونهم مع رجال الأمن خلال ساعات الحظر الشامل .

اضافة اعلان
 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fb533741aec7

إطلاق الكشف التنافسي لملء الشواغر الحكومية - رابط

220212195146340547003

صرف دفعات مالية الأسبوع الحالي

220211417147399773504 (1)

عبيدات يُطمئن الأردنيين بشأن الحظر الشامل

2202125122612492434116

رسالة أمنية للأردنيين بسبب كورونا

2202121134631111531813

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

12202030233254256177020

الصحة : الحظر الشامل يوم الجمعة جاء لقطع سلسلة العدوى

أخبار متعلقة
2202125122612492434116

رسالة أمنية للأردنيين بسبب كورونا

eeeee

الامن العام يُعلن اغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج - اسماء

220211131240941043164

وزير الداخلية : تشديد على أوامر الدفاع

1202114133858446548318

الأردنيون ينتظرون إعلان عطلة رسمية

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

زظ

تصريحات عبيدات حول الحظر الشامل تنتشر كالنار في الهشيم