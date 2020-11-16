ضبط 13 طن حليب مجفف وألبان وأجبان مغشوشة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ان كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضبطت 13 طنا من الحليب المجفف والألبان والأجبان المغشوشة تصنع من الحليب المجفف وتحمل بطاقة بيان مزورة تشير الى تصنيعها من الحليب الطازج في أحد المصانع في عمان .

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وأوضح مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة اليوم الاثنين، أن المصنع المخالف يعمل على انتاج مشتقات الألبان من حليب مجفف مجهول بطاقة البيان ولم تثبت صلاحيته للاستهلاك البشري مما يخالف المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج فضلا عن ان مثل هذه الممارسات تشكل تلاعبا بغذاء المواطن وسلامته.

وأشار إلى ان المؤسسة اغلقت المصنع المخالف بالشمع الاحمر وتحفظت على كامل منتجاته، مؤكدا ان المؤسسة لن تتهاون بحق القائمين على موقع التصنيع وستتخذ الإجراءات اللازمة.



وأكد ان فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات ميدانية على مدار الساعة، للتأكد من التزام مواقع تصنيع مثل هذه المنتجات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة .







