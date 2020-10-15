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الخميس، 15-10-2020 06:57 م

ضبط 13 مروجاً للمخدرات أحدهم خطير جداً ومسلح

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص من مروجي وحائزي المواد المخدرة في لواء الرمثا والتأكد من ممارستهم لذلك النشاط الاجرامي ، فقد حُددت ثلاثة مواقع وجد بها المشتبه بهم وجرت مداهمتها جميعاً ، والقاء القبض على 13 شخصاً وجدوا داخلها .
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وافضت المداهمة الاولى لالقاء القبض على ثلاثة اشخاص احدهم مصنف بالخطير جداً والمسلح وبتفتيش المكان ضُبطت كمية من بودرة الجوكر بالاضافة الى سلاح ناري .

فيما القي القبض في المداهمة الثانية على ستة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي المخدرة (الجوكر) ومواد تستخدم في تصنيع تلك المادة القاتلة .

وبمداهمة الموقع الثالث الذي جرى تحديده القي القبض على  اربعة اشخاص  وضبط بحوزتهم كمية من بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر )اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة.

 




 

 


 

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