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الأحد، 12-03-2023 03:17 م

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الـ48 ساعة الماضية مع عدد من القضايا النوعية المرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات في إطار حملاتهم المستمرة على أشكال التعامل مع تلك السموم كافة ومنع نشرها بين أفراد المجتمع.

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وأكّد أنّه ومن خلال تلك القضايا أُلقي القبض على 15 تاجراً مروجاً للمخدرات ومنهم أشخاص مطلوبون بقضايا مخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

واوضح انه في محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين دوهم في الأولى شخصان داخل مركبة وهما يقومان بنقل كمية من المخدرات وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 15 الف حبة مخدرة و 7 كفوف حشيش، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على شخصين بعد تفتيش أحد المنازل وضبط داخله 5 آلاف حبة مخدرة .


وفي إحدى مناطق غرب البلقاء نفذت مداهمة لمنزل أحد مروجي المخدرات وضُبط بعد إلقاء القبض عليه 10 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري.


وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع 5 قضايا أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 14 كف حشيش و 2500 حبة مخدرة وكمية من الكريستال وبودرة الحشيش ، فيما ضبط 5 كفوف حشيش وسلاح ناري مع مروج بعد القبض عليه في القضية الثانية ، وفي الثالثة ضبط مروج بعد مداهمته وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة ، وضبطت كمية من مادة الكريستال بحوزة مروج بعد مداهمته فيما تم في آخر القضايا مداهمة مروج خطِر للمخدرات بحقه 12 طلب مخدرات والقي القبض عليه وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة .

 

وفي محافظة العقبة نفذت حملة أمنية مشتركة على المروجين والمطلوبين في المدينة بعد تحديد أماكن وجودهم وأُلقي القبض خلالها على 5 منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع وأسلحة نارية.



 




 

 


 

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