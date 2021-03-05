الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ضبط 154 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

استمرار الإحتجاجات في لبنان

مصر.. حكم نهائي بسجن وزير إعلام أسبق لمدة 3 سنوات

واشنطن: متمسكون بحل أزمة اليمن وبحفظ أمن السعودية

الوطنية الكندية للتطعيم توصي بفاصل زمني بين جرعات كورونا

ضبط زيت زيتون غير صالح للاستهلاك البشري بإربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح كبيرة بمأرب اليمنية

تحذيرات من محاولة جديدة لاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

زلزال بقوة 8.1 يضرب نيوزيلندا

الجمعة، 05-03-2021 02:02 م

المخالفون إلى القضاء

ضبط 154 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

2202127103427836712598
أرشيفية


الوكيل الإخباري - ضُبط 154 مخالفا لتعليمات الحظر التجول الشامل في محافظة العاصمة عمّان، منذ الساعة 10 ليلة (الخميس) وحتى الساعة 12 ظهر اليوم، حسب محافظ العاصمة سعد شهاب، الجمعة.

اضافة اعلان

وأضاف شهاب، خلال تصريحات صحافية ، أنه لم تسجل أي منشأة تجارية أو اقتصادية مخالفة في العاصمة عمّان.

 

وزاد : "هناك التزام عالٍ للمنشآت في أوامر الدفاع".


وأشار، إلى أن "العاصمة عمّان شهدت التزاما عالي المستوى من المواطنين" خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسابيع السابقة.


وبين، أن "الخطة الأمنية في الطرقات والاحياء السكنيةوداخل ومخارج العاصمة عمّان ساهمت في عدم الحركة".


وأكّد، أن "المواطن ملتزم في أوامر الدفاع لمنع انتشار فيروس كورونا".
ولفت شهاب، إلى أنه "ستتم إحالة المخالفين لتعليمات الحظر الشامل إلى القضاء".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202127182734868286298

ضبط زيت زيتون غير صالح للاستهلاك البشري بإربد

ggggggg

حظر تجول شامل في الاردن لمدة 32 ساعة يدخل حيز التنفيذ

ssss

اسرار و كواليس حول التعديل الوزاري القادم

320214153819521856469

وزير الصحة : برنامج التطعيم ضد كورونا مستمر في رمضان

333

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

efd6b25b-7dec-4c8a-8992-a35ed9e852ed

حظر التجول الشامل مدته 32 ساعة

أخبار متعلقة
320211193354313605128

عبيدات : السلالة البريطانية هي السائدة بعمّان والمحافظات المتاخمة لها

603e523346b98

الملك يشارك أمانة عمّان الكبرى الاحتفاء بـ يوم مدينة عمّان

920202916550357047406

التعديل الوزاري وعودة سعد جابر يُلهبان مواقع التواصل

3C0DEC20-82CB-41F6-A1B6-5B6D8657B431

السفارة العراقية تُعلق دوامها بسبب كورونا أسبوعا

220211421954346333619

قرارات مجلس الوزراء

1220208213536695506693

الأمن العام: توجيه بزيادة الدوريات ونقاط الغلق