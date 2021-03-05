ضبط 154 مخالفا للحظر في عمان

الوكيل الإخباري - ضُبط 154 مخالفا لتعليمات الحظر التجول الشامل في محافظة العاصمة عمّان، منذ الساعة 10 ليلة (الخميس) وحتى الساعة 12 ظهر اليوم، حسب محافظ العاصمة سعد شهاب، الجمعة.

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وأضاف شهاب، خلال تصريحات صحافية ، أنه لم تسجل أي منشأة تجارية أو اقتصادية مخالفة في العاصمة عمّان.

وزاد : "هناك التزام عالٍ للمنشآت في أوامر الدفاع".



وأشار، إلى أن "العاصمة عمّان شهدت التزاما عالي المستوى من المواطنين" خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسابيع السابقة.



وبين، أن "الخطة الأمنية في الطرقات والاحياء السكنيةوداخل ومخارج العاصمة عمّان ساهمت في عدم الحركة".



وأكّد، أن "المواطن ملتزم في أوامر الدفاع لمنع انتشار فيروس كورونا".

ولفت شهاب، إلى أنه "ستتم إحالة المخالفين لتعليمات الحظر الشامل إلى القضاء".

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