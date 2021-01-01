ضبط 159 شخصاً في عمّان خالفوا حظر التجول الشامل

الوكيل الاخباري-

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ضُبط 159 مخالفا لحظر التجول الشامل في محافظة العاصمة عمّان، منذ الساعة 10 مساء الخميس حتى ظهر اليوم، حسب محافظ العاصمة سعد شهاب، الذي أكد أن "مخالفات ليلة رأس السنة للعام الحالي أقل من الأعوام السابقة".وقال شهاب، الجمعة، إنّ مخالفي حظر التجول الشامل وإجراءات السلامة العامة من ارتداء كمامة والتباعد الجسدي أيضا أقل من الأيام الاعتيادية.وأضاف، أنه لم تسجل أي مشاجرة أو سرقات في عمّان منذ دخول حظر التجول الساعة 10 مساء الخميس حتى وقته.وبين، أن "الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن العام ساعدت في الحد من التجمعات في الأماكن المكتظة، حيث كان هناك انتشار أمني كثيف أمام (المواقع التجارية، الدواوير، ومداخل ومخارج العاصمة عمّان)"."وزير الداخلية سمير المبيضين ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة كانا على تواصل دائم من خلال غرف العمليات مع المعنيين لمتابعة الإجراءات الميدانية"، وفق شهاب.وأشار شهاب، إلى أن أصحاب المحال التجارية وزائريها كانوا ملتزمين بإجراءات السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.