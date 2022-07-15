ضبط 1600 كغم لحوم فاسدة في جرش

الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة جرش (الأمن الوقائي والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة) ومؤسسة الغذاء والدواء مساء الخميس 1600 كغم من لحوم الفاسدة أثناء قيام جمعية خيرية بتوزيعها في جرش على أسر محتاجة، وفق ما أفاد به مصدر فجر الجمعة.

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وقال المصدر في تصريح إنه أثناء توزيع اللحوم على 400 أسرة في محافظة جرش تبين وجود رائحة كريهه للحوم التي يتم توزيعها وتم مباشرةً ضبط اللحمة واسترداد التي تم توزيعها على العائلات.



وأضاف أنه تم إرسال عينات إلى مسلخ عمّان وتبين بأن اللحمة فاسدة غير صالحة للاستهلاك.



وبين المصدر بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة فتحت تحقيقا للوقوف على التفاصيل.



وأكد المصدر عدم تناول اللحوم من أي شخص استلمها.

المملكة