ضبط 18346 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنه تم ضبط 18346 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي من خلال 197696 كشفا دوريا.

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وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي، أنه بلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم 1768 قضية، توزعت بواقع 755 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و25 قضية سجلتها شركة كهرباء اربد، و988 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.



وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية خلال عام 2021 بلغت 610 قضايا، منها 485 في شركة الكهرباء الأردنية، و 20 في كهرباء اربد، و 105 قضايا في شركة توزيع الكهرباء.

