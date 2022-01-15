ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

الوكيل الاخباري - أحبطت دائرة الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية عملية تهريب 2.7 مليون حبة كبتاغون من الحبوب المخدرة، في مركز جمرك جابر على الحدود الأردنية السورية. اضافة اعلان





وبحسب الناطق الإعلامي للدائرة، السبت، فإن المواد المخدرة ضبطت داخل شاحنتين تحملان لوحات اجنبية الأولى محملة بمادة الحديد، والأخرى محملة بالفاكهة.



وأضاف الناطق الإعلامي أن المضبوطات كانت مخبأة داخل أماكن سرية داخل الشاحنات، تم إعدادها خصيصا لغايات التهريب.



ونظم محضر ضبط أصولي في المضبوطات، وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.