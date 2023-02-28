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الثلاثاء، 28-02-2023 01:38 م

ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري 20 اعتداءً على خطوط وشبكات المياه في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية.

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وفي التفاصيل، قالت الوزارة، إنه استمرارا لحملة ضبط الاعتداءات على مصادر المياه ضمن الخطة الحكومية لمنع الاعتداءات على جميع مصادر المياه وبالشراكة مع كافة الوزارات والجهات التنفيذية والمجلس القضائي والادعاء العام، فإنه تم ضبط 20 اعتداءً على خط رئيسي يزود 20 منزل في حي الرشيد بالرصيفة بطريقة مخالفة.

 

وأضافت أنه تم ردم 3 آبار مخالفة لبيع المياه وتزويد مزارع في مناطق البادية الشمالية، وضبط وردم بئر مخالفة لبيع المياه لمزارع وتزويد صهاريج مخالفة في منطقة الخالدية وبيعها بطريقة مخالفة تسحب كميات كبيرة من حصص المناطق والمواطنين وتم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.


وأوضحت الوزارة أن الجهود الحكومية المتواصلة لحملة لضبط الاعتداءات بمشاركة جميع الوزارات والجهات الرسمية مستمرة في جميع مناطق المملكة دون استثناء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لإزالة الاعتداءات، وخاصة في ظل استنزاف هذه الاعتداءات لمعظم حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين.

 

وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود المتواصلة من قبل جميع الجهات والوزارات على جهودهم وأن الحملة تحقق غاياتها والـهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية وترسيخ سيادة القانون حماية لمصالح المواطنين ومقدرات المياه من أي عبث، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.

 




 

 


 

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