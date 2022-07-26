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الثلاثاء، 26-07-2022 09:12 ص

ضبط 20 مخالفة قطع إشارة حمراء على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - استعرض التقرير المروري اليومي على إذاعة الأمن العام اليوم الثلاثاء، أبرز المخالفات والحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مندوبا الإدارات المرورية أنه جرى التعامل مع عدة حوادث مرورية والتي كان أبرزها حادث تدهور مركبة ونتج عنه اصابة متوسطة ما قبل اشارة الزعتري، حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه اصابة متوسطة على طريق مخيم عزمي المفتي، وحادث تصادم على جسر الترخيص طريق ال100 باتجاه الزرقاء نتج عنه 3 إصابات جميعهم بحالة جيدة، وحادث تصادم بين ملاحة ومركبة ركوب صغيرة على طريق وادي عربة باتجاه العقبة ونتج عنه 3 إصابات، جميعهم بحالة جيدة .

وبين التقرير، أنه تم التعامل مع عائق واحد لتعطل مركبة بشارع الحزام خلال ساعات الصباح وجرى التعامل معها من قبل المجموعات المتواجدة على الطرق، مشيرا إلى استمرار الدوريات العاملة بضبط أي من المخالفات الخطرة حيث أدت الرقابة المرورية لضبط 20 مخالفة قطع إشارة حمراء على الطرق الخارجية. 

وأشار مندوب إدارة السير إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مرتبات الإدارة بالسيطرة على الحركة النشطة على مداخل العاصمة تزامنا مع بداية الأسبوع وتوزيع الدوريات على جميع الجسور و الأنفاق والتقاطعات الرئيسية  للتعامل الفوري مع المعوقات والعمل على رفعها والمحافظة على انسيابية حركة السير، لافتاً أن كل هذه الجهود يجب أن تقترن بتعاون المواطنين من مستخدمي الطرق، الأمر الذي يعد ضرورة أساسية لتأمين السلامة العامة بصورة أمثل على الطرقات

وأكدت الإدارات المرورية بضرورة عدم الالتفاف من الجزر الوسطية غير المخصصة لذلك، إذ تعتبر من المخالفات الخطرة وتهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعيق انسيابية الحركة المرورية.

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ودعا مندوبا الإدارات المرورية ندعو الاخوة المواطنين للالتزام بقواعد السير والتبليغ على أية مخالفة سلوكية مرورية عن طريق رقم الواتساب 0770999030 لمتابعتها من خلالنا واجراء اللازم بحق المخالفين.



 




 

 


 

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