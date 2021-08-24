ضبط 25 مركبة تسير عكس اتجاه السير

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير، اليوم الثلاثاء، إن تجمع الفضوليين في موقع حوادث السير يؤثر على سلامة المواطنين و يعيق الحركة المرورية وقد يؤدي لحادث سير أكثر خطورة.

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وأكدت ادارة السير أن رجال السير لديهم القدرة الفنية والتدريبية على تحديد حيثيات الحادث وتعليل سببه، دون أن تكون المركبات في مكان وقوع الحادث.

من جهتها، ضبطت الدوريات الخارجية صباح اليوم، 25 مركبة شحن تسير عكس اتجاه السير على طريق الزرقاء المفرق.



كما ضبطت مركبة شحن "ديانا" عند جسر الموقر ، قامت بتحميل 25 راكباً بالصندوق الخلفي.

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