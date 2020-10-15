ضبط 2500 كمامة مخالفة في عمان

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 2500 كمامة مخالفة، في مشغل خياطة بمنطقة أم نوارة في العاصمة عمان.

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وأصدرت المؤسسة، اليوم الخميس، بيانا ينص على أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات والأجهزة الطبية، ضبطت 10000 كمامة قماشية وجراحية مخالفة خلال الشهرين الماضيين.



ودعت الأردنيين الى التواصل معها في حال وجود اي مخالفة او ملاحظة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 و البريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

المصدر: بترا



