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ضبط 27 طنا من الألبان والأجبان المغشوشة

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الخميس، 21-01-2021 03:24 م

إحالة أصحاب العلاقة إلى النائب العام

ضبط 27 طنا من الألبان والأجبان المغشوشة

غذاء ودواء


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت كمية من الألبان والأجبان المغشوشة يتم تصنيعها من الحليب المجفف وتحمل بطاقات بيان مزورة تشير إلى تصنيعها من الحليب الطازج قدرت كميتها بنحو (27) طنا في عدد من المصانع.
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وأوضح مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة اليوم، أنها ومن خلال جولاتها المستمرة للتأكد من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة ضبطت المصنع المخالف والذي يعمل على إنتاج مشتقات الألبان من حليب مجفف مجهول بطاقة البيان ولم تثبت صلاحيته للاستهلاك البشري مما يخالف المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج.
 
وحول إجراءات المؤسسة بهذا الشأن، أشار مهيدات إلى أن المؤسسة أغلقت المصنع المخالف بالشمع الأحمر وأتلفت كافة المنتجات والمواد المخالفة وحولت أصحاب العلاقة إلى النائب العام.

وأكد مهيدات أن المؤسسة لن تتهاون بحق المخالفين وأن فرق الرقابة والتفتيش المختصة بالمرصاد لأي ممارسات تشكل تلاعبا بغذاء المواطن وسلامته ولضمان التزام مواقع تصنيع مثل هذه المنتجات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة. 

وتدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000 ‬‬

 




 

 


 

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