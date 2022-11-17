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الخميس، 17-11-2022 11:28 م

ضبط 280 شخصاً في 143 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون بقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة وبتوجيهات من القيادات الأمنية ولا تهاون في ذلك .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 10/11/2022 ولغاية 16/11/2022 تم التعامل مع 143 قضية للاتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 280 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 30 حالة ما بين دخول ومراجع .

وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 34 نشاطاً توعوياً واعلامياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة . 

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كافة الامكانيات.

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