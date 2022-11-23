ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري - نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر ادارة مياه الشونة الجنوبية حملة بإسناد من مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تمكنت من خلالها ضبط 3 اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية/ المغطس.

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وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط لتزويد مزارع موز وبرك بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.



وتم فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط قطر 2 انش و1 انش وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.



وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.