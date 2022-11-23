الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

ارتفاع قتلى زلزال اندونيسيا لـ 268 واستمرار جهود الانقاذ

الأربعاء، 23-11-2022 03:16 م

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2022-11-23 at 3.13.26 PM


الوكيل الإخباري - نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر ادارة مياه الشونة الجنوبية حملة بإسناد من مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تمكنت من خلالها ضبط 3 اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية/ المغطس.

اضافة اعلان

 

وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط لتزويد مزارع موز وبرك بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

وتم فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط قطر 2 انش و1 انش وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.

وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FiP4fgRXEAAY10-

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

102022212337413704348

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

2ddf253b-شخص-يمتلك-مهارات-حاسوبية-تعبيرية-1536x864

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

11202221102756432479572

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

0903419c-edff-4c40-836d-4a38a907d501

مدرس في الجامعة الأردنية يزيد طلبته 8 علامات فرحا بفوز السعودية

file-22

الأمن العام: لا مخالفات للمركبات التي يوجد بها خلل فني خلال حملة الشتاء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-11-23 at 9.39.58 AM

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية في إربد

WhatsApp Image 2022-11-09 at 12.15.18 PM

ضبط 8 اعتداءات على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2022-11-08 at 4.18.27 PM

ضبط 8 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في جرش

1220217132612982536655

ضبط 13 اعتداء على خطوط المياه في الشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2022-11-01 at 11.52.29 AM

المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان

IMG_3821

الأمن يدعو الأردنيين إلى الابتعاد عن أماكن تشكل السيول