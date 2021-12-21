ضبط 30 شخصاً خالفوا الحجر المنزلي في اقل من شهر

الوكيل الإخباري - ضبطت الاجهزة الامنية منذ بداية شهر كانون اول الحالي قرابة 30 شخص مصاب بفيروس كورونا، خالفوا اجراءات الحجر المنزلي في مختلف محافظات المملكة .

اضافة اعلان