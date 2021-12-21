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الثلاثاء، 21-12-2021 01:30 م

ضبط 30 شخصاً خالفوا الحجر المنزلي في اقل من شهر

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الوكيل الإخباري - ضبطت الاجهزة الامنية منذ بداية شهر كانون اول الحالي قرابة 30 شخص مصاب بفيروس كورونا، خالفوا اجراءات الحجر المنزلي في مختلف محافظات المملكة .

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ووفقا لرصد وتتبع "الوكيل الإخباري" توزع الأشخاص المخالفين على عدد من محافظات المملكة، معظمهم في اقليم الشمال، إضافة إلى محافظتي عمان والبلقاء. 

ووفقاً لأمر الدفاع رقم 8 :  "يُعاقَب بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".

وبحسب قرار الحاكم الإداري، فإنه تقوم الجهات المعنية بتحويل المخالف للمستشفيات الميدانية لإنهاء فترة العزل وبعدها يتم تحويله للمحكمة الدفاع. 

مصادر قانونية أوضحت لـ " الوكيل الإخباري" أن المحكمة بالعادة تاخذ بالاسباب التقديرية المخففة، ويتم تطبيق أدنى حد من العقوبة. 

وقررت الحكومة تفعيل أمر الدفاع 35 مع بداية العام الجديد، بحيث يمنع دخول أي مواطن لاي منشأة خاصة او حكومية الا بتلقي جرعتين من لقاح كورونا. 

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