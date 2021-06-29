ضبط 300 الف حبة مخدرة بحوزة شخصين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول حيازة شخصين لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة ونيتهما نقلها باستخدام الطرق الصحراوية الوعرة بين محافظتين ، حيث باشر فريق تحقيق خاص بمتابعة ما ورد من معلومات للتأكد منها .



وأكد السرطاوي ، الثلاثاء، في تصريح وصل"الوكيل الإخباري"، أن فريق التحقيق تمكّن بعد التأكد من كل ما ورد من معلومات من تحديد موعد نقل الشخصين للحبوب المخدرة ووضع عدد من الكمائن في الطرق المتوقّع سلوكها .

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ولفت أنه تمّ مشاهدة المركبة التي استخدمها الشخصان في إحدى الطرق الصحراوية الوعرة ، حيث جرت ملاحقتها وإيقافها، وإلقاء القبض على الشخصين وبتفتيش المركبة عُثر داخلها على 300 الف حبة مخدرة اضافة الى سلاح ناري وجرى توديع القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة .