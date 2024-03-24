ضبط 38 متسولا في إربد

الوكيل الإخباري - قال محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم، إن لجنة المتابعة والتنسيق لفرق مكافحة التسول، ضبطت خلال الأسبوع الماضي 38 متسولا، منهم 6 من الأحداث.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه تم تحويل المضبوطين للجهات المختصة لمتابعة تطبيق القانون ودراسة الحالة الاجتماعية والإجراءات اللازمة لكل حالة، مع التأكيد على تشديد الإجراءات الإدارية المتخذة بحق المخالفين حسب الأصول.



وبين أن اللجنة قامت بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التسول والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين بشأن التسول وتأثيراته السلبية على المجتمع وتطبيق القانون على الذين يمارسون هذه الظاهرة.



ودعا الجميع إلى التبليغ عن حالات التسول والتعاون مع السلطات المختصة في مكافحتها.