ضبط (4) اعتداءات على خطوط رئيسية بالموقر

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري، حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان.

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وفصلت الوزارة اعتداءات عدد (4 ) على خطوط مياه ناقلة رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا من الخط الناقل الرئيسي قطر (300) ملم بطريقة مخالفة لتزويد وتعبئة صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات .



وبينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد في منطقة الموقر / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية بضبط (4) اعتداءات اقطار (3) انش مسحوب على خط (300ملم) وقطر (2) انش و(1,5) انش حيث تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجاري استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.



