ضبط 4 اعتداءات على خط مياه في مأدبا

الوكيل الاخباري- نفذت طواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه التفتيشية وشركة مياه الاردن "مياهنا" وطواقم وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة اسفرت عن ضبط (٤) اعتداءات على خط ناقل رئيسي للمياه تمثلت بسحب خطوط مياه لتزويد مزارع وبرك زراعية من الخط الناقل المزود لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة من حصص المواطنين والمناطق المجاورة.

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وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه تم فصل الخطوط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية.



وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه مؤكدة ان حملتها ماضية بكل حزم وفاعلية في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه .