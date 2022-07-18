ضبط 400 مركبة تجاوزت السرعات المقررة على طرق المملكة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية ضبط 400 مركبة تجاوزت السرعة المُقررة.

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وأضاف العتوم، خلال التقرير المروري، اليوم الاثنين، على إذاعة الأمن العام، أن من أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، كانت حادث تصادم وقع بعد جامعة العلوم والتكنولوجيا باتجاه الرمثا، نتج عنه إصابتين، وحادث تصادم آخر بين مركبتين وقع على طريق العدسية - ناعور، وحادث تدهور وقع على اوتوستراد المفرق - الزرقاء نتج عنه إصابتين.



وأشار إلى أن الحركة المرورية تشهد نشاطا كبيرا من المحافظات باتجاه عمان، وانه لا يوجد أي عوائق على الطرقات.