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الإثنين، 10-01-2022 10:31 م

ضبط 45 مخالفاً للحجر المنزلي في المفرق خلال شهرين

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الوكيل الاخباري - قال محافظ المفرق سلمان النجادا إنه تم ضبط 45 مخالفًا للحجر المنزلي خلال شهرين في المحافظة.اضافة اعلان


و أكد النجادا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وضمن البرتوكول الصحي المعتمدة لهذه الغاية، بحسب تصريحات للتلفزيون الأردني.

وأضاف أنه تم ضبط شخصين الإثنين خالفوا أوامر الحجر المنزلي، مشيرًا إلى تحويلهما إلى المستشفى الميداني لمصابي كورونا لاستكمال فترة الحجر الصحي.

ونوه بأنه لا تهاون على الإطلاق بحق من يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

 




 

 


 

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