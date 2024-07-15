ضبط 476 متسولا خلال شهر حزيران

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تقريرها عن شهر حزيران الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

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حيث استقبلت الوزارة، 6238 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 187 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 65 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير، رخصت الوزارة 3 حضانات، وألحقت 28 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 33 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 6 أطفال.



وبين التقرير، أنه تم استقبال 1449 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6314 جمعية، وجرى تسجيل 30 جمعية محلية، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 55 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 33 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار جمعية واحدة، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 6 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة هيئتين، وعدد لجان الحل التي انهت اعمالها 7 لجان.



وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 152 حدثا.



وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 664 أسر، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) 51346 أسرة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 55 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 66 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التشغيل 250 أسرة، وعدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد 4200 أسرة ،فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 83 بالمئة .



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 445 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 476 متسولا ومتسولة.