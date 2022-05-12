ضبط 5 مزارع خاصة تسرق الكهرباء في جرش

الوكيل الإخباري - ضبطت بلدية المعراض غرب محافظة جرش 5 مزارع خاصة تقوم بسرقة الكهرباء من أعمدة إنارة الطرق، وفق رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق الخميس.

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وقال المرازيق إن المزارع الخمسة تسرق الكهرباء من السلك الخاص لانارة الطرق وبذلك تتحمل البلدية دفع القيمة التي كان تستهلكها المزارع الخاصة.

وبين أنه سيتم تحويل أصحاب هذه المزارع إلى الجهات المختصة.



بلدية المعراض تقع غرب محافظة جرش ب 8 كيلو متر وتضم 5 مناطق وهي الكتة وريمون والحدادة وساكب ونحلة.



وأضاف المرازيق بأن قيمة الفاتورة الشهرية التي تدفعها بلدية المعراض لشركة الكهرباء تصل إلى 50 الف دينار شهري نتيجة استهلاك إنارة الشوارع.



"تم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لاستبدال وحدات الكهرباء العادية بأخرى موفرة للطاقة نوع ( LED) لتخفيض قيمة الفاتورة"، وفق المرازيق.



وبين المرازيق بأن قسم الصحة والبيئة في البلدية قام بإزالة 5 حظائر أغنام موجودة داخل تجمعات سكنية في حي المنارة بعد مطالبات من أهالي الحي لوجود روائح كريهة وانتشار للحشرات بالحي نتيجة هذه الحظائر.



كما استحدثت بلدية المعراض وحدة تمكين المرأة داخل البلدية وذلك للتواصل مع سيدات المجتمع وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا من خلال برامج سيتم العمل عليها في الأسابيع المقبلة وفق المرازيق.



وأوضح المرازيق بأن نسبة الإنجاز في الجدار الاستنادي لمقبرة الكتة (نجيب) وصلت 70% وقيمة العطاء 71350 دينار .



كما وصلت نسبة الإنجاز في الجدار الاستنادي لمقبرة ريمون 60% وبلغت قيمة العطاء 15300 دينار.

المملكة