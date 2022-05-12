الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

العراق.. وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

شيرين ابو عاقلة.. اتضحت الصورة.. وغابت التغطية ​

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

وظائف شاغرة في سلطة العقبة - رابط التقديم

الخميس، 12-05-2022 03:15 م

ضبط 5 مزارع خاصة تسرق الكهرباء في جرش

cms-image-000018044


الوكيل الإخباري - ضبطت بلدية المعراض غرب محافظة جرش 5 مزارع خاصة تقوم بسرقة الكهرباء من أعمدة إنارة الطرق، وفق رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق الخميس.

اضافة اعلان


وقال المرازيق إن المزارع الخمسة تسرق الكهرباء من السلك الخاص لانارة الطرق وبذلك تتحمل البلدية دفع القيمة التي كان تستهلكها المزارع الخاصة.

 

وبين أنه سيتم تحويل أصحاب هذه المزارع إلى الجهات المختصة.


بلدية المعراض تقع غرب محافظة جرش ب 8 كيلو متر وتضم 5 مناطق وهي الكتة وريمون والحدادة وساكب ونحلة.


وأضاف المرازيق بأن قيمة الفاتورة الشهرية التي تدفعها بلدية المعراض لشركة الكهرباء تصل إلى 50 الف دينار شهري نتيجة استهلاك إنارة الشوارع.


"تم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لاستبدال وحدات الكهرباء العادية بأخرى موفرة للطاقة نوع ( LED) لتخفيض قيمة الفاتورة"، وفق المرازيق.


وبين المرازيق بأن قسم الصحة والبيئة في البلدية قام بإزالة 5 حظائر أغنام موجودة داخل تجمعات سكنية في حي المنارة بعد مطالبات من أهالي الحي لوجود روائح كريهة وانتشار للحشرات بالحي نتيجة هذه الحظائر.


كما استحدثت بلدية المعراض وحدة تمكين المرأة داخل البلدية وذلك للتواصل مع سيدات المجتمع وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا من خلال برامج سيتم العمل عليها في الأسابيع المقبلة وفق المرازيق.


وأوضح المرازيق بأن نسبة الإنجاز في الجدار الاستنادي لمقبرة الكتة (نجيب) وصلت 70% وقيمة العطاء 71350 دينار .


كما وصلت نسبة الإنجاز في الجدار الاستنادي لمقبرة ريمون 60% وبلغت قيمة العطاء 15300 دينار.

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1652362869299

مذكرة بين الحكومة ومعهد الإعلام لتدريب للعاملين في الاتصال الحكومي

1652357458926

مدير المؤسسة التعاونية يلتقي وفدا هنديا

f

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

1-14-1736x1157

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العُمانية يزور صرح الشهيد

image (1)

السفير السعودي يلتقي مدير عام الجمارك

1652359187269

الأردن.. افتتاح أول محطة لتطوير المبيدات في الشرق الأوسط

أخبار متعلقة
FSN2U_YXwAI-SNh

إسناد جرمي تخريب وتشويه الآثار بحق المعتدي على آثار جرش

520221284728178745819

الطاقة: استبدال فواتير الكهرباء لمن لم يسجل على المنصة ويقل الاستهلاك عن 600 كيلوواط

اثار-ام-الجمال

تشديد الرقابة على المواقع الأثرية في جرش

279835919_306656784974896_8109435145911010227_n

اختتام فعاليات مبادرة المسعف الصغير في جرش

FP7qsL6WYAgIJRL

الدكتور عضيبات نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش

4

شمول فئتين جديدتين بتعرفة الكهرباء المدعومة