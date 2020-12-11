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الجمعة، 11-12-2020 01:41 م

ضبط 5 مصابين بكورونا خالفوا شروط العزل المنزلي في اربد

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الوكيل الاخباري - ضبطت الأجهزة المعنية بتطبيق أوامر الدفاع، 5 أشخاص مخالفين لشروط العزل المنزلي في محافظة إربد بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، وفق بيان للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الجمعة.

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حيث أن "3 من المخالفين يقيمون في قصبة إربد وواحد في لواء الرمثا والأخير في لواء الطيبة"، وفق البيان.


وقانون الدفاع المطبق حاليا، "جرم هذه الفئة من المخالفين بفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرارها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين"، بحسب البيان.


وأكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن "جميع الأجهزة المعنية ما تزال مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الممنهجة على المعزولين والمحجورين منزلياً للتأكد من التزامهم بذلك، وتقديم العون والمساعدة لهم في حال تطلب ذلك".


ودعا المركز "جميع المصابين المعزولين منزلياً والمحجورين التقيد التام بإجراءات السلامة العامة".

 

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