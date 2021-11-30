ضبط 5 مصابين بكورونا مخالفين لأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - ضبطت الجهات المعنية اليوم الثلاثاء 5 أشخاص مصابين بكورونا لعدم تقيدهم والتزامهم بالحجر المنزلي في محافظة المفرق.



وأفاد محافظ المفرق سلمان النجادا بتحويل الأشخاص إلى المستشفى الميداني لمصابي كورونا لاستكمال فترة الحجر، منوهاً بأنه سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك لمخالفتهم أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة وذلك وفق حديثه للتلفزيون الأردني.

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