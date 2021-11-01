ضبط 560 كيلو زيت زيتون مغشوش في جرش

الوكيل الاخباري - ضبطت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة فرع جرش، والكوادر المساندة الاثنين، 560 كيلو من زيت الزيتون المغشوش و31 تنكة زيت صويا و 4 جالونات "اصنصات".



وقال مصدر أمني لـ"المملكة" أن بلاغ ورد للإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة فرع جرش بوجود أشخاص يقومون بغش زيت الزيتون وأثناء المتابعة والتحري تم ضبط الأشخاص وكميات زيت الزيتون المغشوش وزيت الصويا والاصنصات.



ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

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