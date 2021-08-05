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الخميس، 05-08-2021 02:50 م

ضبط 6 اعتداءات جديدة على خطوط مياه في الكرك

مياه


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في مركز الوزارة/ سلطة المياه و بالتعاون مع إدارة المياه في محافظة الكرك ووحدة الرقابة الداخلية نظمت حملة يوم الثلاثاء  3/8/2021 في منطقة لواء القصر/ محافظة الكرك حيث ضبطت (6) اعتداءات على خطوط المياه لتزويد برك زراعية وتعبئة صهاريج وسقاية اغنام  وسحب المياه بطريقة مخالفة مما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة من  الكرك ويؤثر على حصص التزويد.

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وبينت الوزارة/سلطة المياه انه  بناء على استكمال الحملة التفتيشية في مختلف المناطق تم ضبط الاعتداءات على خطوط المياه بطريقة مخالفة لاستخدامها بشكل غير مشروع مما يؤثر بشكل واضح وكبير على أدوار المياه للمناطق وحصول مناطق الدور على كميات مياه كافية، حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال إجراءات التحقيق بالأمر .


وشددت الوزارة/ سلطة المياه على أن فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة و التفتيشية في معظم المناطق نتيجة انعكاس ذلك على عدم وصول المياه للمواطنين وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق . 


 




 

 


 

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