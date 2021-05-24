الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 01:26 م

ضبط 6 كغم كوكائين في ثلاجات أدخلت للمملكة

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام اشخاص بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكائين المخدرة لداخل المملكة من اجل ترويجها؛وشُكل فريق خاص لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها .

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وأكد الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات مكنت الفريق من تحديد طريقة التهريب عبر ادخال كمية من الثلاجات واخفاء المواد المخدرة داخلها،حيث جرى بعد تحديد موعد دخولها للمملكة عبر احد المعابر الحدودية ضبط ست ثلاجات عُثر بداخلها عند تفتيشها على 6 كغم من مادة الكوكائين المخدرة ، وأُلقي القبض على شخصين تورطا بالقضية ومحاولة ادخال تلك المواد للمملكة، وأُحيلت القضية لمحكمة أمن الدولة .

 




 

 


 

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