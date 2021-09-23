ضبط 60 ألف حبة مخدرة بإحدى الشقق المهجورة في عمان

الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين باستخدام احدى الشقق المهجورة في العاصمة لإخفاء كميات من المواد المخدرة .



وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى تحديد مكان الشقة والتوجه اليها، وبتفتيشها عُثر داخلها على كمية من أحجار الديكور والتي تبين انها استُخدمت لإخفاء 60 الف حبة مخدرة داخلها بشكل سري ومخفي، وما زال التحقيق جارياً في القضية لتحديد المتورطين وضبطهم.

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