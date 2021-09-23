الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

تهنئة لـ استبرق الراميني بمناسبة قدوم إلياس

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية

يسعدهم أن نبقى غارقين في الفشل

قانون الإدارة المحلية يدخل حيز التنفيذ

الخميس، 23-09-2021 03:06 م

ضبط 60 ألف حبة مخدرة بإحدى الشقق المهجورة في عمان

02b28bf1-932a-4026-a352-b46ef135cfa1


الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين باستخدام احدى الشقق المهجورة في العاصمة لإخفاء كميات من المواد المخدرة .

وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى تحديد مكان الشقة والتوجه اليها، وبتفتيشها عُثر داخلها على كمية من أحجار الديكور والتي تبين انها استُخدمت لإخفاء 60 الف حبة مخدرة داخلها بشكل سري ومخفي، وما زال التحقيق جارياً في القضية لتحديد المتورطين وضبطهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

w

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

2

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

920217134325550918174

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

إرادة ملكية

قانون الإدارة المحلية يدخل حيز التنفيذ

أخبار متعلقة
50dc08ac-9aa2-4866-814f-c5d9a4363ac3

القبض على مجموعة جرمية لترويج المخدرات في العقبة

120211916025394969959

إصابة مطلوب خلال اشتباكات مع الأمن

3e2c6544-eb9f-47e3-9f23-f1cf39c000dd

إحباط تهريب 500 ألف حبة مخدرة أُُطعمت لمجموعة من الخراف

الامن

الأمن العام ينشر فيديو لحوادث سير مروعة في المملكة - شاهد

820212164931883009373

ايعاز هام من مدير الأمن العام

الأمن العام

مديرية الامن العام تدعو الأخوة المواطنين للتقيد بما صدر من أوامر دفاع