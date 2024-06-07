ضبط 632 متسولا ومتسولة في الأردن خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الجمعة، تقريرها عن شهر أيار الماضي 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

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وبحسب التقرير، استقبلت 9074 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 190 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير رخصت الوزارة 2 حضانات، كما حجزت الوزارة 31 طفلا في دور رعاية الأطفال الايوائية، وخروج 21 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 5 أطفال.



وبين التقرير أنه تم استقبال 1726 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6305 جمعية، وجرى تسجيل 24 جمعية محلية، وعدد طلبات تعديل الانظمة الأساسية للجمعيات 55 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 71 جمعية، وبلغ عدد الجمعيات الحاصلة على انذار 10 جمعيات، وعدد الهيئات المؤقتة التي انهت أعمالها 15 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 14 هيئة.



وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 161 حدثا.



وبينت بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، أن عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية بلغ 906 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) 51183 أسرة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 76 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 224 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التشغيل 100 أسرة، وعدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد 5500 أسرة، وبلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 91 %.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 329 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 632 متسولًا ومتسولة.

