ضبط 634 متسولا خلال شهر

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها عن شهري شباط وآذار الماضيين، متضمنا الخدمات والاجراءات والزيارات الرقابية والتتبعية التي نفذتها الوزارة بمختلف مديرياتها في المملكة خلال الشهرين الماضيين.

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وقال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس، اليوم الثلاثاء، ان التقرير يوضح حجم الخدمات التي تقدمها الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها، بالأرقام ونوع الخدمة.



وفقًا للتقرير، استقبلت مديريات الوزارة 96 طلبًا في شهر شباط و63 طلبًا في شهر اذار لترخيص الحضانات، وتم إغلاق 14 حضانة في شهر شباط و11 حضانة في شهر اذار، وانذار 9 حضانات في شهر شباط و24 حضانة في شهر آذار.

و تم اجراء 514 دراسة في شهر شباط و692 دراسة في شهر اذار متعلقة بحالات الأحداث، ودخل إليها 261 حدثًا في شهر شباط و216 حدثُا في شهر اذار.



وأجرت مديرية مكافحة التسول431 حملة في شهر شباط و149 حملة في شهر اذار، ضبط خلالها 963 متسولا في شهر شباط و634 متسولا في شهر اذار، فيما تم اجراء 30 دراسة في شهر شباط و33 دراسة في شهر اذار تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي اعاقة في مراكز الرعاية، و1629 دراسة في شهر شباط و1254 دراسة في شهر اذار لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 210 طلبات في شهر شباط و147 طلبًا في شهر اذار، وتم استقبال 88 طلبًا في شهر شباط و84 طلبًا في شهر اذار لصيانة مساكن، وتم اجراء صيانة لمسكنين في شهر شباط ومسكن واحد في شهر اذار، وتم بناء 17 مسكنًا في شباط ومسكنين في شهر اذار، و257 زيارة ميدانية في شباط و228 زيارة ميدانية في اذار، قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.