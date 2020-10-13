ضبط 7 اعتداءات على خطوط مياه تزود عمارات مؤجرة

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، 7 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية ناقلة لتزويد عمارات غير المشتركة بالمياه المخالفة يقطنها جنسيات غير أردنية، حسب بيان الوزارة.

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وقالت الوزارة، إن العاملين في الوزارة وكوادر شركة مياه الأردن "مياهنا" نفذوا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمّان، حيث تم فصل اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة.



وأضافت، أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية صباح اليوم في الموقر، حيث تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة، وجاري التحقيق لضبط المعتدين واصحاب العقارات المخالفة واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



وأكد الوزارة، أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.



