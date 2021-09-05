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الأحد، 05-09-2021 10:15 ص

ضبط 70 مركبة لعدم وضع لوحة الأرقام

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الوكيل الاخباري- أكد مندوب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية الملازم أول مهدي الحمود، أنّ جميع الطرق الخارجية تشهد حركة مرورية نشطة.اضافة اعلان


وأضاف الحمود، في التقرير المروري اليوم الأحد، أنّه لا يوجد أية عوائق أو حوادث مرورية على الطرق الخارجية.

ولفت إلى أن الكوادر تقوم بالتركيز على تسهيل حركة السير إلى جانب ضبط المخالفات الخطرة كالسرعات العالية واستخدام الهاتف النقال.

وذكر، أنه تم ضبط 70 مركبة لعدم وضع لوحات الأرقام؛ سواء كانت الأرقام الأمامية أو الخلفية خلال يومين، مشددا على أن الدوريات تتصدى لتلك المخالفات.

ولفت إلى أنه تم ضبط مركبة سرعتها 165 كيلو متر / الساعة عند محطة شويعر في الزرقاء إلى جانب ضبط مركبة سرعتها 176 كيلو متر / الساعة على طريق المطار.

ونوه إلى أنه تم ضبط مركبة يوم امس على الطريق الصحراوي سرعتها 186 كيلو متر / الساعة.

 




 

 


 

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