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الثلاثاء، 30-03-2021 11:54 ص

تحويلهم للمستشفيات الميدانية

ضبط 72 مخالفا للحجر المنزلي

مازظ
وزير الداخلية مازن الفراية


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إنه جرى ضبط 72 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي في عدة مناطق بالمملكة، مخالفين بذلك أوامر الدفاع، وتم تحويلهم للمستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.

وأكد الفراية أن البعض من هؤلاء المخالفين وبعد استكمال مدة الحجر بالمستشفيات الميدانية، جرى تحويلهم للجهات القضائية المختصة، وتم اصدار أحكام قضائية بحقهم، تمثلت بفرض غرامة مالية مقدارها 500 دينار على كل شخص مخالف، والبعض الآخر سيتم تحويلهم للجهات القضائية بعد استكمال مدة الحجر في المستشفيات الميدانية.

وشدد على أن هذه الاجراءات جاءت تنفيذا لأوامر الدفاع، والتعليمات الصادرة بموجبها واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الاداريين بمتابعة المحجورين منزليا.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن الجولات الميدانية على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة العامة.

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